В заповеднике Красноярского края семейные игры снежных барсов попали на видео

В объектив фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника, расположенного в Красноярском крае, попало семейство снежных барсов. Соответствующее видео появилось на сайте природного комплекса.

Камера запечатлела молодую самку Клепу с двумя подросшими котятами. На размещенных кадрах видно, как она учит своих детенышей оставлять задиры на деревьях, но они восприняли уроки матери как игру. Котята взобрались вверх по стволу, нашли вторую фотоловушку и попытались ее оторвать от дерева.

Сотрудники отметили, что камера не получила серьезных повреждений. После игр на дереве один из молодых ирбисов нашел основную фотоловушку, которая запечатлела весь инцидент, и решил ее обнюхать.

По словам старшего научного сотрудника Романа Афанасьева, котята оттачивают навыки охоты и готовятся к самостоятельной жизни. «Это дерево было обнаружено нами относительно недавно, однако ранее на нем отмечалась сама мать котят, Клепа. Она также любила лазить по дереву, когда была моложе, и даже сейчас иногда не прочь запрыгнуть на него», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что фотоловушка Хинганского заповедника в Амурской области запечатлела поединок двух рысят. В начале видео взрослое животное тщательно вылизывало своего детеныша, но через несколько секунд он заметил брата или сестру и пустился за ним в погоню.