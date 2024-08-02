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11:57, 2 августа 2024Россия

В Севастополе рассказали о способе уничтожения упавшей на проспект ракеты ATACMS

Упавшую на проспект в Севастополе ракету ATACMS уничтожат на месте

Кадр: Telegram-канал РаZVожаев

Упавшую на проспект в Севастополе ракету ATACMS уничтожат на месте. О способе ликвидации боеприпаса рассказал губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, специалисты местного водоканала выроют яму, в которой и произойдет уничтожение уцелевшей после падения части ракеты. В связи с этим жителей соседних домов эвакуировали.

Помимо этого, после обследования территории было выявлено большое количество суббоеприпасов в зеленой зоне. На время их уборки была перекрыта часть дороги ориентировочно до 16:00.

Часть сбитой над Севастополем ракеты ATACMS упала на жилой квартал в ночь на 2 августа. Это произошло во время отражения массированной атаки на Крым, предпринятой украинскими войсками.

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      Алан Босиков
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