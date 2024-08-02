В Севастополе рассказали о способе уничтожения упавшей на проспект ракеты ATACMS

Упавшую на проспект в Севастополе ракету ATACMS уничтожат на месте

Упавшую на проспект в Севастополе ракету ATACMS уничтожат на месте. О способе ликвидации боеприпаса рассказал губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, специалисты местного водоканала выроют яму, в которой и произойдет уничтожение уцелевшей после падения части ракеты. В связи с этим жителей соседних домов эвакуировали.

Помимо этого, после обследования территории было выявлено большое количество суббоеприпасов в зеленой зоне. На время их уборки была перекрыта часть дороги ориентировочно до 16:00.

Часть сбитой над Севастополем ракеты ATACMS упала на жилой квартал в ночь на 2 августа. Это произошло во время отражения массированной атаки на Крым, предпринятой украинскими войсками.