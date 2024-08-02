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08:46, 2 августа 2024Мир

В США назвали главную фигуру обмена заключенными с Россией

NYT: советник Байдена Салливан заявил, что Красиков был ключевой фигурой обмена

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Отбывавший пожизненный срок в ФРГ разведчик Вадим Красиков, ликвидировавший чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Германии, был ключевой фигурой проведенного между США и Россией обмена заключенными. Об этом изданию New York Times (NYT) заявил советник по нацбезопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан.

«В ходе переговоров [с российскими представителями] мы пришли к выводу, что Красиков был ключевой фигурой», — заявил журналистам советник. В то же время обозреватели газеты отмечают, что «без Красикова не было бы никакой сделки», при этом для усиления собственных переговорных позиций американские чиновники усиленно искали других россиян, которые удерживались в тюрьмах иностранных государств.

Единственной преградой для включения Красикова в список для обмена был канцлер ФРГ Олаф Шольц, но и тот в конечном итоге согласился передать Красикова из-под заключения в немецкой тюрьме в рамках сделки.

1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными состоялся между Россией и странами Запада. В обменных списках фигурируют 24 человека, в их числе восемь россиян.

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      Виктория Кондратьева
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