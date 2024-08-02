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22:24, 2 августа 2024Интернет и СМИ

В США обратили внимание на успехи российских «Искандеров» на Украине

MWM: Россия успешно уничтожает западные ЗРК Patriot при помощи «Искандеров»

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские ракеты «Искандер-М» успешно уничтожают западные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в зоне спецоперации. На это обратил внимание журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как отмечается в статье, успехи российской стороны подтверждают опубликованные в сети кадры. «Актуальность отправки систем Patriot на Украину возрастает по мере того, как запасы советских систем С-300 в стране все больше истощаются», — пишут авторы материала.

Они добавили, что запасы Patriot западных стран, включая США, оказались истощены из-за поставок на Украину.

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      Марина Совина
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