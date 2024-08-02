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11:33, 2 августа 2024Мир

В США отметили слаженную работу ВС России на Украине

Newsweek: за счет слаженной работы ВС РФ смогли за день уничтожить три Patriot

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России смогли уничтожить за один день три три пусковые установки зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot благодаря слаженной работе. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на Министерство обороны России.

«Для поражения Patriot российские военные использовали сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск. Слаженная работа ВС России привела к уничтожению трех ЗРК», — отмечается в материале.

Также авторы материала подчеркнули, что эти системы противовоздушной обороны (ПВО) Вашингтон передал Киеву для противодействия российским дронам.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что переданные западными странами Украине истребители F-16 станут законными целями для Москвы, как и любые другие задействованные против нее силы.

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      Дарья Устьянцева
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