Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:38, 2 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали направления с самой сложной обстановкой для Украины

Гнатов назвал сложной ситуацию для ВСУ на покровском и торецком направлениях

Фото: Thomas Peter / Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась тяжелая обстановка на всей линии боевого соприкосновения. Об этом в интервью изданию «Главком» сообщил командующий Объединенными силами (ОС) ВСУ Андрей Гнатов.

«Очень сложная ситуация на покровском направлении, на кураховском, торецком, возле Часового Яра, на купянском направлении и в Волчанске. И эта ситуация может меняться очень динамично, в зависимости от того, как противник будет подтягивать свои резервы, наращивать наступательные усилия, и сколько мы будем иметь средств для его сдерживания», — объяснил Гнатов.

Командующий ОС ВСУ добавил, что обстановка по всей протяженности линии фронта является сложно прогнозируемой. По его словам, украинские военные готовятся к отражению атак на всех направлениях.

Гнатов также раскрыл преимущество Вооруженных сил России над ВСУ. Он отметил серьезное численное превосходство Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о сотрудниках ГРУ и «Альфы» среди вернувшихся при обмене заключенных

      Синоптики предупредили о приближающихся магнитных бурях

      Президенту Литвы вручили проект декрета о составе нового правительства

      Микроквартиры в Москве оказались дороже нормальных

      Стало известно о долгах сенатора Савельева

      Экс-полковник СБУ рассказал о тактическом кризисе в ВСУ

      Объедавший российских пчеловодов медведь переключился на кормушку кабанов

      Число жертв взрыва и обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло

      Трамп назвал Харрис третьесортным кандидатом в президенты

      Россиянам рассказали о последствиях употребления двух зубчиков чеснока в день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше