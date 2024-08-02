В ВСУ назвали направления с самой сложной обстановкой для Украины

Гнатов назвал сложной ситуацию для ВСУ на покровском и торецком направлениях

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась тяжелая обстановка на всей линии боевого соприкосновения. Об этом в интервью изданию «Главком» сообщил командующий Объединенными силами (ОС) ВСУ Андрей Гнатов.

«Очень сложная ситуация на покровском направлении, на кураховском, торецком, возле Часового Яра, на купянском направлении и в Волчанске. И эта ситуация может меняться очень динамично, в зависимости от того, как противник будет подтягивать свои резервы, наращивать наступательные усилия, и сколько мы будем иметь средств для его сдерживания», — объяснил Гнатов.

Командующий ОС ВСУ добавил, что обстановка по всей протяженности линии фронта является сложно прогнозируемой. По его словам, украинские военные готовятся к отражению атак на всех направлениях.

Гнатов также раскрыл преимущество Вооруженных сил России над ВСУ. Он отметил серьезное численное превосходство Российской армии.