Владимир Пресняков уехал из России ради отпуска с сыном

Владимир и Никита Пресняковы воссоединились на отпуске в Испании

Владимир Пресняков и Наталья Подольская улетели в семейный отпуск вместе со своими детьми Артемием и Иваном. В Испании к ним присоединился сын певца от брака с Кристиной Орбакайте — Никита. Снимки с отдыха артисты публикуют на своих страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Судя по геолокации, Пресняковы отдыхают на набережной города Дения, порта в Средиземном море. Это курорт в испанской провинции Аликанте.

Никита Пресняков уехал из России почти три года назад. Сейчас певец проживает в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь производством клипов для звезд. Его отец вместе со своей семьей остался в России и покидает страну только ради совместного отпуска с родными.

Ранее сообщалось, что на уехавшего в США внука Пугачевой подали в суд из-за долгов.