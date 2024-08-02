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15:42, 2 августа 2024Ценности

Внешность 18-летней дочери Хита Леджера на фото папарацци оценили в сети

Фото: TheImageDirect.com / Legion-media

Внешность дочери австралийского актера Хита Леджера Матильды на фото папарацци оценили в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

18-летнюю девушку запечатлели на улице в Нью-Йорке вместе с матерью — 43-летней американской актрисой Мишель Уильямс. Наследница знаменитостей предстала перед камерой в белом наряде, который состоял из винтажной футболки с надписью Cassius Clay и широких брюк с красными лампасами. Также она надела черные кроссовки бренда Adidas и цепочку с золотистым кулоном в виде сердца.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях под публикацией. «Матильда действительно похожа на своего покойного отца», «Мне кажется, она больше похожа на Мишель, но глаза у нее определенно отцовские», «У нее глаза, линия бровей и форма челюсти как у Хита, а скулы, нос и подбородок как у Мишель», «Матильда похожа на Хита, но есть и черты Мишель. Лучшее от обоих родителей», — отметили юзеры.

В мае в сети восхитились внешностью дочери голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз.

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      Алина Гостева
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