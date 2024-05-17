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15:37, 17 мая 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 18-летней дочери Тома Круза

Кэти Холмс и Сури Круз

Кэти Холмс и Сури Круз. Фото: Fernando Ramales / BACKGRID / Legion-Media

В сети восхитились внешностью дочери голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

18-летняя наследница звезд прогулялась по улицам Нью-Йорка вместе с матерью и попала в объективы камер папарацци. На полученных кадрах она предстала в белом топе с принтом в виде плавающего лебедя, широких синих джинсах с заниженной талией, куртке из денима в тон и коричневых замшевых сабо. Также девушка уложила волосы в пучок и отказалась от макияжа.

Читатели издания оценили кадры под публикацией, отметив, что довольны тем, что дочь артистов не носит откровенную одежду и не делает яркий макияж. «Сури великолепна и выглядит как типичный подросток», «Шикарная! Очень красивое сочетание внешности Тома и Кэти», «Она выросла прекрасной», «Красивая девочка, и Кэти ее очень хорошо воспитала», — заявили юзеры.

В апреле дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Фэйт Маргарет Кидман-Урбан на новых фото оценили словами «намного красивее матери».

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      Алина Гостева
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