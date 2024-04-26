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13:49, 26 апреля 2024Ценности

Дочь Николь Кидман на фото оценили словами «намного красивее матери»

Николь Кидман

Николь Кидман. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Фэйт Маргарет Кидман-Урбан на новых фото оценили словами «намного красивее матери». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Папарацци сняли 13-летнюю девочку в аэропорту Сиднея, когда она прибыла туда со своим отцом — певцом и композитором Китом Урбаном. На кадрах она предстала в лиловой футболке и серых спортивных брюках. На плечи наследница звездной пары надела черный рюкзак, а волосы заплела в косу.

Читатели издания высказались о внешности дочери артистки под публикацией. «Она намного красивее своей матери», «На мой взгляд, более привлекательная, чем оба ее родителя», «Великолепная девушка», «Очень красивая», «Будем надеяться, что она не испортит свое лицо избытком ботокса и филлеров, как это сделала ее мать!» — заявили юзеры.

В августе 2023 года дочь солиста российской поп-группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Александра показала фигуру в откровенном наряде и восхитила пользователей сети.

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      Алина Гостева
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