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16:47, 21 августа 2023Ценности

В сети восхитились внешностью дочери солиста «Руки вверх!» в облегающем платье

Фото: @sasha.zhukova

Дочь солиста российской поп-группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Александра показала фигуру в откровенном наряде и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 22-летняя девушка предстала в длинном облегающем платье на тонких бретелях серого оттенка. Она позировала на фоне природы, распустив волосы и дополнив образ браслетами на руках и цепочкой с кулоном на шее. Также наследница артиста сделала макияж в нюдовой гамме.

Подписчики оценили внешний вид родственницы популярного исполнителя в комментариях. «Красивая девушка», «Папина дочь», «Ангел на земле», «Милашка», «Прекрасная», — заявили юзеры.

Ранее франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп прошлась по улице в откровенном наряде. 24-летняя знаменитость вышла в свет в прозрачном топе на тонких лямках и в белой мини-юбке, при этом она не стала надевать бюстгальтер.

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    Карина Черных
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