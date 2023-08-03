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01:00, 3 августа 2023Ценности

Дочь Джонни Деппа прошлась по улице в прозрачном топе

Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз вышла в свет в прозрачном топе без бюстгальтера

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци засняли дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради во время прогулки с подругой в Западном Голливуде. 24-летняя знаменитость вышла в свет в прозрачном топе на тонких лямках и в белой мини-юбке. При этом она не стала надевать бюстгальтер.

Образ девушка дополнила красными туфлями с круглыми носами и невысокими квадратными каблуками, а также черной маской с шипами и кошачьими ушами, которая прикрывала верхнюю часть лица. Также модель уложила волосы в пучок и надела золотистые серьги-кольца.

Ранее в августе дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон снялась в откровенном виде для рекламы модного бренда Dion Lee. Так, на размещенном фото 26-летняя знаменитость позирует голой, сидя за столом.

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    Карина Черных
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