Прокуратура Парижа расследует травлю арт-директора церемонии открытия Олимпиады

Прокуратура Парижа расследует травлю в интернете арт-директора церемонии открытия Олимпиады Тома Жоли после получения им угроз. Об начале расследование сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что Жоли подал жалобу Бригаде по пресечению незаконных действий в отношении граждан (BRDP) из-за поступивших ему угроз расправы. Он объяснил, что причиной сообщений стали его сексуальная ориентация и ошибочно предполагаемое израильское происхождение.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что отказался ехать на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже по просьбе 13-летней внучки. Он отметил, что получил приглашение от французского коллеги Эммануэля Макрона, однако внучка призвала его не посещать мероприятие, поскольку там будут демонстрировать пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).