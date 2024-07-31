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01:57, 31 июля 2024Мир

Эрдоган рассказал о просьбе внучки не ехать на Олимпиаду из-за ЛГБТ-пропаганды

Эрдоган: внучка попросила не ехать на открытие ОИ-2024 из-за ЛГБТ-пропаганды
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что отказался ехать на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже по просьбе 13-летней внучки. Об этом он заявил в генштабе правящей Партии справедливости и развития, трансляция выступления велась в соцсети X.

Он отметил, что получил приглашение на Олимпиаду от французского коллеги Эммануэля Макрона. Однако внучка призвала его не посещать мероприятие. «Я спросил почему. Она в ответ сказала, что там будут демонстрировать пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)», — сказал он.

Церемония открытия ОИ-2024 прошла в Париже вечером в пятницу, 26 июля. Ее раскритиковали в разных странах. Из-за недовольства церемонией вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался ехать на закрытие Игр.

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      Марина Совина
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