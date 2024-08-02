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16:14, 2 августа 2024Путешествия

Военный вертолет пролетел на низкой высоте над переполненным туристами российским пляжем

Военный вертолет пролетел на низкой высоте над пляжем в Анапе

Военный вертолет пролетел над пляжем близ Анапы в Краснодарском крае и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

Ситуация произошла на российском побережье в курортном селе Большой Утриш. На кадрах видно, как летательный аппарат пролетает на низкой высоте над переполненным туристами пляжем.

«Аж мурашки пробежали по коже», — прокомментировал случившееся один из отдыхающий.

Ранее российский турист избил жену в сочинском отеле «Атлант» из-за ее недовольного лица и попал на видео. Отмечается, что семья с 14-летним ребенком заехала в четырехзвездочную гостиницу 28 июля.

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      Фариза Бацазова
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