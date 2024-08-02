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14:14, 2 августа 2024Россия

ВСУ атаковали белгородский хутор во время визита губернатора Гладкова

Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ во время его визита в хутор

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали белгородский хутор Климовое во время визита губернатора российского региона Вячеслава Гладкова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки на этот населенный пункт за последнее время возросли. При этом местные жители не хотят покидать свои дома.

«Во время разговора с жителями услышали взрыв. Как потом оказалось, беспилотник атаковал автомобиль. Слава Богу, все обошлось, мужчина успел покинуть машину. Обстановка у нас пока остается сложной», — написал глава области.

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В этот же день два человека пострадали при ударах ВСУ по жилым домам в Шебекинском городском округе Белгородской области. «В Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода», — сообщил губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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