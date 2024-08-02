Сальдо: ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсонской области

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданскую инфраструктуру в Алешкинском и Каховском муниципальных округах и Новокаховском городском округе Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Противник специально бьет именно по жилой застройке и инфраструктуре жизнеобеспечения. Ничем иным, кроме как терроризмом с элементами геноцида, это назвать нельзя», — сказал он.

По словам губернатора, были ранены 68-летняя женщина в селе Казачьи Лагеря и 75-летний мужчина в селе Правые Саги. Им оказывается медицинская помощь. Кроме того, в Таврийске ВСУ попытались атаковать городскую трансформаторную подстанцию. Также после обстрелов в поселке городского типа Любимовка начались пожары в частных домах.

Ранее Сальдо сообщал, что солдаты ВСУ угрозами принуждают жителей подконтрольных Киеву территорий Херсонской области переезжать в Николаевскую область. По информации подполья, жителей сел Правдино и Миролюбивка насильно заставляют уезжать в сторону Николаева.