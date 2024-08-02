ВСУ обстреляли поликлинику и жилые дома в ДНР

Мэр Горловки Приходько сообщил об ударе ВСУ по поликлинике и жилым домам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская армия нанесла удар по зданию поликлиники в Никитовском районе Горловки. Также были повреждены автомобиль и жилой дом.

«В результате украинской вооруженной агрессии поврежден ряд домостроений и квартир в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки)», — рассказал о других повреждениях Приходько.

Ранее мэр Горловки сообщал об ударе ВСУ по трамваю. Инцидент произошел 29 июля. Общественный транспорт был атакован с помощью беспилотника. В результате пострадала одна женщина.