Мэр Горловки сообщил о ударе по трамваю со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько: ВСУ нанесли удар по трамваю с помощью БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью беспилотника по трамваю в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В центре Горловки украинские боевики атаковали трамвай с применением ударного БПЛА», — написал чиновник, добавив, что в результате пострадала одна женщина.

Помимо этого, как сообщил Приходько, в городе прекращено движение трамваев в поселок шахты им. В. И. Ленина и микрорайон «Квартал 245».

22 июля ВСУ наносили удары по Кировскому району Донецка и Горловке 12-ю снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Украинские войска обстреляли населенные пункты Дзержинск и Горловка в 18:50. Позже они выпустили десять снарядов того же калибра по Горловке и Кировскому району Донецка.