Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:55, 29 июля 2024Бывший СССР

Мэр Горловки сообщил о ударе по трамваю со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько: ВСУ нанесли удар по трамваю с помощью БПЛА
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью беспилотника по трамваю в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В центре Горловки украинские боевики атаковали трамвай с применением ударного БПЛА», — написал чиновник, добавив, что в результате пострадала одна женщина.

Помимо этого, как сообщил Приходько, в городе прекращено движение трамваев в поселок шахты им. В. И. Ленина и микрорайон «Квартал 245».

22 июля ВСУ наносили удары по Кировскому району Донецка и Горловке 12-ю снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Украинские войска обстреляли населенные пункты Дзержинск и Горловка в 18:50. Позже они выпустили десять снарядов того же калибра по Горловке и Кировскому району Донецка.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-офицер СБУ оценил потенциал вторжения ГУР на территорию России

      Врач назвал кофе вредным для здоровья в некоторых случаях

      МИД Турции предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

      Российский школьник пытался достать игрушки в карьере и не сумел выплыть

      Ким Чен Ын возглавил эвакуацию жителей затопленных районов Северной Кореи

      Вербовавший заключенных в террористическую ячейку россиянин лишился свободы на 17 лет

      В России мужчина утянул на дно родственников после падения с гидроцикла и попал на видео

      В России допустили отмену льготного кредитования бизнеса из-за высокой ставки

      В российском городе мужчина выстрелил знакомому в спину из-за долгов

      Три сестры в Петербурге заперлись в квартире, отказались от еды и умерли. Они могли состоять в секте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше