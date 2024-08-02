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18:56, 2 августа 2024Экономика

Выявлены владельцы недвижимости задержанного сенатора Савельева

РИА Новости: основные объекты недвижимости семьи Савельева принадлежат его детям
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Основные объекты недвижимости семьи сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, задержанного по обвинению в организации убийства, принадлежат его детям. Об этом сообщает РИА Новости.

К объектам, которые находятся в долевой собственности детей Савельева, относится участок площадью 130 «соток», жилой дом площадью 1321 квадратный метр, гостевой дом размером 258 квадратных метров, баня, гараж, сторожка и квартира площадью 247 квадратных метров.

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Ранее стало известно, что в пользовании у семьи Савельева был дом в Великобритании, а также более десятка гектаров земли в России общей площадью более 156 тысяч квадратных метров.

Дмитрия Савельева задержали на выходе из зала заседаний Совета Федерации в пятницу, 2 августа. Против него возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству. Позднее появилась информация, что он планировал расправиться с компаньоном по фамилии Ионов, пока тот находился в СИЗО. По версии следствия, Савельев, испытывая личную неприязнь к партнеру по бизнесу, поручил организовать расправу над ним. За выполненное «задание» он пообещал киллеру 100 тысяч рублей.

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      Мария Черкасова
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