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17:48, 2 августа 2024Экономика

Опубликован список недвижимости задержанного сенатора Савельева

Baza: сенатор Савельев задекларировал два дома, сторожку и гараж

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

У задержанного сенатора Дмитрия Савельева нашли много объектов недвижимости. Список опубликовал Telegram-канал Baza.

Опираясь на декларацию от 2021 года канал пишет, что на Савельева помимо дома в Великобритании, также записаны более десятка гектар земли в России. Общая площадь земельных участков превышает 156 тысяч квадратных метров. Также у сенатора есть два дома общей площадью 1579 «квадратов», 247-метровая квартира, гараж, сторожка, баня и доли в нежилых помещениях.

Дмитрия Савельева задержали на выходе из зала заседаний Совета Федерации в пятницу, 2 августа. Против него возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству. Позднее появилась информация, что он планировал расправиться с компаньоном по фамилии Ионов, пока тот находился в СИЗО.

Савельев и Ионов были соучредителями компании по производству инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Как пишет Telegram-канал «112», Савельев передавал деньги Ионову на развитие бизнеса, однако позже выяснилось, что тот решил оставить у себя 1,6 миллиона рублей. Ионова приговорили к 2,5 года колонии общего режима за растрату.

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      Платон Щукин
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