В США рассказали о делающих американское оружие неэффективным российских технологиях

Washington Times: Россия благодаря РЭБ делает американское оружие неэффективным

Российская армия благодаря системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) делает неэффективным американское оружие, используемое Украиной на поле боя. Об этом заявила газета The Washington Times (WT).

В материале заявляется, что Россия превосходит Украину в сфере радиоэлектронной борьбы, из-за чего высокотехнологичное американское оружие быстро превращается в неэффективное и устаревшее. «Но почему это происходит? США отстают, и наши противники это видят», — указали в статье.

По мнению автора материала, Соединенным Штатам необходимо извлечь важный урок из конфликта на Украине. «Нашим нынешним системам вооружений и тактикам бросает серьезный вызов новое поколение методов ведения конфликта», — подчеркнули в издании.

Ранее газета The New York Post (NYP) назвала ограничение, связанное с поставкой Киеву истребителей F-16. Издание заявило, что нехватка пилотов на Украине ограничивает количество F-16, которые стране могут отправить западные союзники.