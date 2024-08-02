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19:43, 2 августа 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о делающих американское оружие неэффективным российских технологиях

Washington Times: Россия благодаря РЭБ делает американское оружие неэффективным

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия благодаря системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) делает неэффективным американское оружие, используемое Украиной на поле боя. Об этом заявила газета The Washington Times (WT).

В материале заявляется, что Россия превосходит Украину в сфере радиоэлектронной борьбы, из-за чего высокотехнологичное американское оружие быстро превращается в неэффективное и устаревшее. «Но почему это происходит? США отстают, и наши противники это видят», — указали в статье.

По мнению автора материала, Соединенным Штатам необходимо извлечь важный урок из конфликта на Украине. «Нашим нынешним системам вооружений и тактикам бросает серьезный вызов новое поколение методов ведения конфликта», — подчеркнули в издании.

Ранее газета The New York Post (NYP) назвала ограничение, связанное с поставкой Киеву истребителей F-16. Издание заявило, что нехватка пилотов на Украине ограничивает количество F-16, которые стране могут отправить западные союзники.

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      Олег Давыдов
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