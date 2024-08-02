Японский депутат рассказал о поддержке японцами его визита в Россию

Депутат Судзуки заявил, что многие в Японии поддержали его визит в Россию

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки сообщил, что многие в Японии поддержали его визит в Россию. С таким заявлением он выступил в беседе с РИА Новости.

«Многие мне говорят, что именно в такие (трудные) времена мой визит — правильный и поддерживают его.(...) И это понимание ширится», — рассказал депутат.

По его словам, критика в его адрес из-за визита в Россию исходила от «людей с низким уровнем понимания» внешней политики. Судзуки подчеркнул, что для него главным является тот факт, что его поездке «порадовались рыбаки».

В беседе с агентством японский депутат также заявил, что японские рыболовы стремятся к улучшению российско-японских отношений и видят вред в современном проамериканском курсе японских властей.