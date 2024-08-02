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09:21, 2 августа 2024Мир

Японский депутат рассказал об отношении рыбаков к политике в отношении России

Дипломат Судзуки: рыбаки считают, что политика Японии вредит отношениям с РФ

Фото: Kyodo / Reuters

Японские рыбаки считают, что политика правительства страны вредит отношениям с Россией. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, сообщает РИА Новости.

«Рыбаки хотят, чтобы российско-японские отношения снова стали хорошими, они считают, что необходимо вернуть российско-японские отношения в хорошее состояние», — сказал он.

По мнению рыбаков, проамериканская позиция японских властей наносит ущерб отношениям с Москвой.

Ранее японский депутат приехал с визитом в Россию. Отмечается, что политик прибыл в Россию 28 июля и пробыл в стране до 31-го числа. В рамках визита прошли встречи с представителями Росрыболовства и МИД РФ.

На фоне визита Судзуки правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию, назвав ее «страной с третьим уровнем опасности».

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