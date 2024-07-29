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08:59, 29 июля 2024Мир

Япония призвала отказаться от поездок в Россию из-за визита депутата в Москву

Правительство Японии призвало отказаться от поездок в РФ из-за визита депутата

Фото: AFLO / Globallookpress.com

Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию из-за визита в Москву депутата Мунэо Судзуки. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси, сообщает РИА Новости.

«В связи с тем, что Россия отнесена к станам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — сказал он.

Генсек кабина отметил, что правительство страны не может комментировать цели и даты визита депутата в Россию.

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии прибыл с визитом в Россию впервые с октября 2023 года. Отмечается, что политик прибыл в Россию 28 июля и пробудет в стране до 31 числа. В рамках визита планируются встречи с представителями Росрыболовства и МИД РФ.

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      Семен Александров
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