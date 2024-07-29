Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:18, 29 июля 2024Мир

Японский депутат прибыл с визитом в Россию

Японский депутат Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Россию

Фото: Reuters Photographer / Reuters

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Россию впервые с октября 2023 года. Об этом сообщила газета «Хоккайдо».

Отмечается, что политик прибыл в Россию 28 июля и пробудет в стране до 31 числа. В рамках визита планируются встречи с представителями Росрыболовства и МИД РФ.

По информации издания, Сидзуки планирует попросить разрешить японским судам ловить рыбу в районе Малой Курильской гряды.

Ранее стало известно, что Россия запретила въезд 13 гражданам Японии в ответ на продолжающиеся антироссийские санкции. В их число попали управляющие японских компаний из разных отраслей, в том числе председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио и президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико.

МИД Японии выразил протест в связи с решением Москвы. Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси назвал введенные санкции «совершенно неприемлемыми».

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о перехвате почти 40 дронов ВСУ над пятью регионами России

      Россиян предупредили о провоцирующей камни в почках распространенной привычке

      Учительница трижды занялась сексом с учеником

      Появились подробности о найденных без признаков жизни в Петербурге трех сестрах

      Мужчина в ярких плавках ворвался на женский заплыв Олимпиады-2024

      Россиянка заколола мужа за избиения табуретом и села на 9,5 года

      Россиянам стали чаще одобрять кредиты

      В России начнут блокировать ввезенные по серым схемам Zeekr

      Предсказана сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР

      США предостерегли Израиль от ударов по Бейруту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше