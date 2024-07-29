Японский депутат прибыл с визитом в Россию

Японский депутат Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Россию

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Россию впервые с октября 2023 года. Об этом сообщила газета «Хоккайдо».

Отмечается, что политик прибыл в Россию 28 июля и пробудет в стране до 31 числа. В рамках визита планируются встречи с представителями Росрыболовства и МИД РФ.

По информации издания, Сидзуки планирует попросить разрешить японским судам ловить рыбу в районе Малой Курильской гряды.

Ранее стало известно, что Россия запретила въезд 13 гражданам Японии в ответ на продолжающиеся антироссийские санкции. В их число попали управляющие японских компаний из разных отраслей, в том числе председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио и президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико.

МИД Японии выразил протест в связи с решением Москвы. Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси назвал введенные санкции «совершенно неприемлемыми».