Япония выразила протест России из-за санкций против 13 граждан

Япония выразила протест России из-за санкций против ее 13 граждан, которые были введены 23 июля. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси, передает Nagoya TV.

«Меры, объявленные Россией, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми», — рассказал политик.

Хаяси также подчеркнул, что Токио со своей стороны сделает все необходимое для защиты интересов японских предпринимателей в России.

Ранее стало известно, что Россия запретила въезд 13 гражданам Японии в ответ на продолжающиеся антироссийские санкции. В их число попали управляющие японских компаний из разных отраслей, в том числе председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио и президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико.