Россия ввела ответные санкции против Японии

Россия запретила въезд 13 гражданам Японии в качестве ответных санкций

Москва запретила въезд 13 гражданам Японии в ответ на продолжающиеся антироссийские санкции. Об этом сообщает МИД России на своем официальном сайте.

«В качестве ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в отношении России было принято решение о бессрочном запрете 13 японским гражданам въезжать на территорию нашей страны», — отмечает ведомство.

В их число попали управляющие японских компаний из разных отраслей, в том числе председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио и президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико.

21 июня власти Японии расширили санкционный список российских физических и юридических лиц. В него включены еще 11 граждан и 41 российская организация, в том числе 6 представителей ЦИК России — это секретарь Наталья Бударина и 5 членов комиссии.

