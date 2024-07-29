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12:57, 29 июля 2024Мир

В Кремле прокомментировали визит японского депутата в Россию

Песков: по линии Кремля не планируется контактов с японским депутатом Судзуки

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По линии Кремля не планируется контактов с депутатом верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящимся с визитом в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, по линии Кремля никаких контактов не запланировано», — сказал он.

Японский депутат прибыл с визитом в Россию впервые с октября 2023 года. Отмечается, что политик прибыл в Россию 28 июля и пробудет в стране до 31 числа. В рамках визита планируются встречи с представителями Росрыболовства и МИД РФ.

Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию из-за визита Судзуки, назвав Россию «страной с третьим уровнем опасности».

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      Семен Александров
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