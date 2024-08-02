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08:13, 2 августа 2024Экономика

За кормление голубей решили сажать в тюрьму в азиатском мегаполисе

В Гонконге запретили кормить диких голубей, нарушителей могут посадить в тюрьму

Фото: Unsplash.com

Власти Гонконга запретили жителям кормить диких голубей. Нарушителей правил оштрафуют или посадят в тюрьму, сообщили в Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга, передает РИА Новости.

«Максимальное наказание за незаконное кормление будет увеличено до штрафа в размере 100 тысяч (гонконгских — прим. «Ленты.ру») долларов и тюремного заключения сроком на один год», — заявили в ведомстве.

Сейчас в азиатском мегаполисе уже действует запрет на кормление диких животных — обезьян, кабанов и воробьев. Диких голубей раньше в законодательстве относили к домашним животным. Жителям Гонконга дали время, чтобы ознакомиться с новыми требованиями. Так, с 1 по 31 августа нарушителей сначала устно предупредят, а принудительные меры будут принимать только в случае неповиновения. С 1 сентября к ответственности будут привлекать по новым правилам.

Ранее тараканы заполонили двор в московском районе Зябликово из-за того, что люди кормили на этом месте голубей. По словам жильцов дома, насекомые выползают из теплотрассы каждый вечер и в огромных количествах скапливаются на люке.

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      Нина Ташевская
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