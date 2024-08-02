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19:32, 2 августа 2024Россия

Замминистра обороны России прибыл в зону СВО и обратился к военным

Замглавы МО Евкуров наградил десантников в зоне СВО и поздравил их с днем ВДВ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл в зону специальной военной операции (СВО) и обратился к военным с поздравлением по случаю дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (МО).

Замглавы МО поздравил российских десантников из группировки войск «Днепр» и поблагодарил их за службу. Евкуров наградил бойцой ВДВ медалями «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевскими крестами. Также он пожелал военнослужащим и дальше успешно выполнять задачи, возложенные на ВДВ.

Где именно проходило награждение, не уточняется.

Ранее с днем ВДВ десантников поздравил президент России Владимир Путин. Он заявил, что десант по праву гордится «ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев». Глава государства добавил, что герои ВДВ сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, а также готовностью стеной встать на защиту страны.

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      Марк Леонов
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