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22:45, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Зеленского предупредили о «ловушке»

Milliyet: власти США обманывают Зеленского, обещая продолжение поддержки
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Jeff Overs / BBC / Handout / Reuters

Руководство США обманывает президента Украины Владимира Зеленского, обещая ему дальнейшую поддержку. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

Как утверждает издание, подобные заявления американских властей являются лишь «предвыборными инвестициями». «Первым на эту удочку может попасться Зеленский», — говорится в материале.

По словам авторов статьи, сейчас ситуация на поле боя складывается в пользу России, у которой с каждым днем становится все больше оружия и военной техники. Они указывают, что российские войска уничтожают переданные Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot «один за другим». Та же участь ждет и истребители F-16, убеждены авторы.

Ранее бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон рассказал о желании главы США Джо Байдена начать переговоры по Украине до президентских выборов. Он объяснил, что таким образом политик хочет успешно вывести Киев из конфликта.

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      Марина Совина
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