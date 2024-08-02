Женщина выиграла в лотерею 55 миллионов рублей и запретила детям ходить в один ресторан

Британка выиграла £500 тыс. в лотерею и запретила детям ходить в «Макдоналдс»

Жительница Великобритании выиграла в лотерею 500 тысяч фунтов стерлингов (55 миллионов рублей) и запретила детям ходить в «Макдоналдс». Об этом сообщает The Sun.

Сотрудница больницы по имени Мэнди из Ливерпуля выиграла в лотерею People's Postcode Lottery. Женщина участвовала в розыгрыше вместе с соседями, и в итоге они разделили приз в один миллион фунтов стерлингов (110,5 миллиона рублей).

Британка заявила, что в первую очередь отведет своих троих детей пообедать в ресторан. «Мы обязательно устроим обед где-нибудь. И это точно будет не "Макдоналдс", который они так обожают», — сказала она. Женщина добавила, что собирается перевести семью на более изысканное и здоровое питание.

Кроме того, Мэнди уже начала планировать семейное путешествие. Также она задумалась над тем, чтобы сделать капитальный ремонт в доме. Женщина подумывала о переезде, но ей очень нравится жить на своей улице. «Здесь чудесно. Все соседи знают друг друга. Мы всегда помогаем друг другу, когда нужно, и отлично ладим. Это замечательная тихая улочка», — рассказала она.

Британка также собирается устроить вечеринку в честь выигрыша, на которую позовет всех соседей.

Ранее сообщалось, что вышедший на пенсию инженер из Москвы выиграл в лотерею 170 миллионов рублей. Мужчина планирует потратить часть выигрыша на покупку автомобиля, а еще часть — разделить между близкими.

