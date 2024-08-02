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19:48, 2 августа 2024Экономика

Жителям пограничного российского города запретили вешать на здания объявления об аренде

Жителям Белгорода запретили вешать на здания объявления об аренде

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Жителям российского города запретили вешать на помещение объявления об их сдаче в аренду. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород1».

Одна из читательниц канала рассказала, что сдает небольшое помещение в аренду, которое в нынешней ситуации пустует. «На окнах с внутренней стороны у меня имеется информационная наклейка о сдаче в аренду и мой личный номер телефона», — поделилась местная жительница, добавив, что ей поступил звонок от представителя управы с указанием убрать вывеску.

В городской мэрии подтвердили, что такие вывески незаконны. «Управы отрабатывают по всему городу так называемый визуальный мусор. Пока с собственниками проводятся беседы, в которых в добровольном порядке предлагают убрать рекламные и информационные материалы», — рассказали в администрации. Если владельцы не снимут объявления добровольно, им будут выписаны предписания, добавили там.

Ранее в Белгороде возобновили работу учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Они начали работу с соблюдением мер безопасности. Для посещения дети должны будут получить письменное согласие родителей.

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      Мария Черкасова
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