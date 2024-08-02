Жителям пограничного российского города запретили вешать на здания объявления об аренде

Жителям Белгорода запретили вешать на здания объявления об аренде

Жителям российского города запретили вешать на помещение объявления об их сдаче в аренду. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород1».

Одна из читательниц канала рассказала, что сдает небольшое помещение в аренду, которое в нынешней ситуации пустует. «На окнах с внутренней стороны у меня имеется информационная наклейка о сдаче в аренду и мой личный номер телефона», — поделилась местная жительница, добавив, что ей поступил звонок от представителя управы с указанием убрать вывеску.

В городской мэрии подтвердили, что такие вывески незаконны. «Управы отрабатывают по всему городу так называемый визуальный мусор. Пока с собственниками проводятся беседы, в которых в добровольном порядке предлагают убрать рекламные и информационные материалы», — рассказали в администрации. Если владельцы не снимут объявления добровольно, им будут выписаны предписания, добавили там.

Ранее в Белгороде возобновили работу учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Они начали работу с соблюдением мер безопасности. Для посещения дети должны будут получить письменное согласие родителей.