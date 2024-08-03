Беспилотник ВСУ сбили над российским регионом

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в Минобороны.

Ранее украинский беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом под Орлом. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома.

В ночь на 3 августа беспилотники также атаковали Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили над регионом три дрона.