Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 3 августа 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбили над российским регионом

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в Минобороны.

Ранее украинский беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом под Орлом. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома.

В ночь на 3 августа беспилотники также атаковали Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили над регионом три дрона.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      Подполье заявило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области

      Беспилотник ВСУ сбили над российским регионом

      Россиянка ударила по лицу сотрудницу аэропорта за просьбу снять часы при досмотре

      В российском регионе ввели режим ЧС после массовой атаки беспилотников

      В московском аэропорту пассажир прошел в другой самолет прямо по летному полю

      Рогов заявил о переходе под контроль России двух опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

      Опубликовано фото Дурова с детьми от Ирины Болгар

      Стало известно о способности песчаных блох залезать под кожу туристов на Мальдивах

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше