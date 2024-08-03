Беспилотник ВСУ сбили над российским регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в Минобороны.
Ранее украинский беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом под Орлом. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома.
В ночь на 3 августа беспилотники также атаковали Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили над регионом три дрона.