Бывшая жена экс-замминистра обороны России вышла из семейного бизнеса

Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова Светлана вышла из семейного бизнеса

Бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Светлана вышла из семейного бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Светлана Иванова больше не указана как учредитель компании «Кристалл Девелопмент», генеральным директором которой значится отец экс-замминистра, Вадим Иванов. Агентство уточняет, что доля Светланы в компании составляла 27,5 процента.

По информации из открытых источников, «Кристалл Девелопмент» занимается выращиванием кристаллов, которые после используются в электронных приборах, а также производит электронные лампы и трубки.

Ранее сообщалось, что Иванову вменяют получение взятки в 1,185 миллиарда рублей. Чиновника задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.