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14:28, 3 августа 2024Бывший СССР

Бывшего генпрокурора Молдавии отстранили от поста за отказ подчиняться президенту

Стояногло отстранили от поста генпрокурора Молдавии за отказ подчиниться Санду

Кадр: Telegram-канал Александра Стояногло

Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил, что был отстранен от поста, поскольку во имя закона отказался подчиняться президенту Майе Санду. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Я выиграл конкурс на должность генерального прокурора, организованный Майей Санду, — написал он. — Я принял в нем участие, потому что действительно верил в перемены».

По словам кандидата в президенты от оппозиционной Партии социалистов, на первой же встрече глава государства спросила его о готовности сотрудничать с ней. «Я ответил, что буду работать во имя закона и интересов Республики Молдова, — добавил он. — А спустя два года человек из ее окружения четко дал мне понять, что из-за этого моего ответа и произошло то, что произошло».

Ранее Александр Стояногло заявил, что референдум по евроинтеграции Молдавии, который должен пройти вместе с президентскими выборами этой осенью, является политическим мошенничеством.

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      Фариза Бацазова
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