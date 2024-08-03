Движение автотранспорта на Крымском мосту перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта на Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Причины такого решения не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее огромная очередь из машин образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. По состоянию на 6:00 в очереди находилось 1000 транспортных средств. Время ожидания составляло более трех часов. В то же время, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не наблюдалось.