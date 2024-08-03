Почти тысяча машин скопилась в очереди перед Крымским мостом

На Крымском мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 990 машин

Огромная очередь из машин образовалась на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

По состоянию на 4:00 в очереди со стороны Тамани находилось 990 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов. Причины такой задержки не уточняются.

В то же время отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Утром 2 августа около 1,4 тысячи машин скопилось перед Крымским мостом со стороны Тамани. До этого МЧС сообщило, что на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 1 по 4 августа. Сообщалось, что в западных и центральных районах полуострова, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.