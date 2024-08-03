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14:59, 3 августа 2024Экономика

Евросоюзу предсказали ужасные издержки из-за помощи Украине

Депутат ЕП Мариани: ЕС грозят ужасные издержки из-за кредитного рейтинга Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) грозят ужасные финансовые издержки из-за понижения кредитного рейтинга Украины. Трудности из-за помощи Киеву европейскому объединению предсказал депутат Европарламента (ЕП) Тьерри Мариани на странице в соцсети X.

«Европейцы осознают, что колоссальная помощь, предоставленная Украине в виде займов, никогда не будет выплачена обратно. Финансовые издержки будут катастрофическими», — заявил он.

31 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу. Документ разрешает приостановить исполнение обязательств до 1 октября 2024 года. Закон необходим, чтобы Киев достиг соглашения со своими кредиторами о реструктуризации задолженности.

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