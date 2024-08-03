Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:42, 3 августа 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили американские бронемашины ВСУ

Группировка «Днепр» уничтожила БТР MaxxPro и бронемашину Humvee ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

В результате украинская сторона потеряла до 100 военнослужащих из формирований 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 39 бригады береговой обороны ВСУ. Кроме того, российские бойцы уничтожили американский бронетранспортер (БТР) MaxxPro и бронемашину Humvee, а также 155-миллиметровую гаубицу М777, 152-миллиметровое орудие Д-20 и семь автомобилей.

Ранее штурмовики Су-25 воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по опорному пункту частей ВСУ. После удара экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись обратно на аэродром.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники атаковали Орловскую область. Два из них попали в жилую многоэтажку

      Замгубернатора российского региона признал вину по делу о получении взятки

      Российские военные уничтожили американские бронемашины ВСУ

      Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ

      Российский регион атаковали 55 беспилотников

      Группировка войск «Юг» отразила атаку бригады ВСУ

      Беженец рассказал о героическом поступке российских военных в Нью-Йорке

      В Германии заявили о критической ситуации из-за бойкота рядом стран ЕС Венгрии

      Почти тысяча машин скопилась в очереди перед Крымским мостом

      В США указали на странное поведение Байдена при встрече заключенных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше