Группировка «Днепр» уничтожила БТР MaxxPro и бронемашину Humvee ВСУ

Подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

В результате украинская сторона потеряла до 100 военнослужащих из формирований 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 39 бригады береговой обороны ВСУ. Кроме того, российские бойцы уничтожили американский бронетранспортер (БТР) MaxxPro и бронемашину Humvee, а также 155-миллиметровую гаубицу М777, 152-миллиметровое орудие Д-20 и семь автомобилей.

Ранее штурмовики Су-25 воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по опорному пункту частей ВСУ. После удара экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись обратно на аэродром.