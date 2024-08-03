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05:33, 3 августа 2024Бывший СССР

Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ

МО РФ: штурмовики Су-25 ВКС России ударили по опорному пункту ВСУ

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Штурмовики Су-25 воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по опорному пункту частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток"», — рассказали в ведомстве.

После удара экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись обратно на аэродром. В ходе операции все обозначенные цели противника были поражены, уничтожены живая сила и техника ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили об отражении группировкой войск «Юг» контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ. В результате данной операции украинские войска потеряли более 400 человек.

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      Артём Верейкин
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