Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ

МО РФ: штурмовики Су-25 ВКС России ударили по опорному пункту ВСУ

Штурмовики Су-25 воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по опорному пункту частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток"», — рассказали в ведомстве.

После удара экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись обратно на аэродром. В ходе операции все обозначенные цели противника были поражены, уничтожены живая сила и техника ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили об отражении группировкой войск «Юг» контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ. В результате данной операции украинские войска потеряли более 400 человек.