МО РФ: группировка войск «Юг» отразила контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ

Подразделения группировки войск «Юг» отразили контратаку 5-й штурмовой бригады 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал ТАСС.

По его словам, в результате данной операции украинские войска потеряли более 400 человек.

«В результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки», — сообщил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о «неизменно самых жестких боях» на покровском направлении. По его словам, ВСУ на этом направлении «держат основу обороны и на всем востоке».