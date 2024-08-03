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05:16, 3 августа 2024Бывший СССР

Группировка войск «Юг» отразила атаку бригады ВСУ

МО РФ: группировка войск «Юг» отразила контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Юг» отразили контратаку 5-й штурмовой бригады 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал ТАСС.

По его словам, в результате данной операции украинские войска потеряли более 400 человек.

«В результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки», — сообщил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о «неизменно самых жестких боях» на покровском направлении. По его словам, ВСУ на этом направлении «держат основу обороны и на всем востоке».

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      Артём Верейкин
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