Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении

Сырский доложил Зеленскому о тяжелой ситуации для ВСУ на покровском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут «неизменно самые жесткие бои» на покровском направлении, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил в своем Telegram-канале, что о критической ситуации для украинских военных ему доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как указал Зеленский, украинские военнослужащие на покровском направлении «держат основу обороны и на всем востоке».

Ранее Сырский сообщил, что сложная ситуация для Киева сложилась на северском направлении. Он отметил, что российские войска активно применяют артиллерию и проводят штурмы на данном направлении.

Помимо этого, по его словам, ожесточенные бои продолжаются на купянском направлении, в районе населенных пунктов Макеевка, Песчаное и Стельмаховка.