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18:33, 3 августа 2024Интернет и СМИ

ИИ уличили в способности создавать биологическое оружие

Bloomberg заявил, что искусственный интеллект может помогать создавать биооружие

Фото: DC Studio / freepik

Искусственный интеллект (ИИ) может помогать создавать биологическое оружие. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

В способности помогать в создании биооружия чат-боты уличил биохимик Рокко Касагранде. Ученый и его команда под видом «биотеррористов» около 150 часов изучали возможности ИИ и выяснили, что ответы, которые дает чат-бот о биооружии, отличаются от обычной поисковой выдачи.

Так, искусственный интеллект сообщил команде Касагранде о наиболее эффективном способе применения биооружия, а также о том, в какую погоду лучше всего его использовать.

После исследования Касагранде предоставил отчет высшему руководству США и, как сообщается, заинтересовал работой президента Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что применение биооружия практически исключено, поскольку онопредставляет опасность в том числе для стороны, которая его использовала.

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      Марк Леонов
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