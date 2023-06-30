Иммунолог рассказал о разработках биологического оружия в мире

Иммунолог Крючков назвал биологическое оружие неэффективным

Биологическое оружие в разных странах мира изучается только в рамках создания эффективных средств противодействия. Его применение практически исключено, поскольку биооружие представляет опасность, в том числе для стороны, которая его использовала. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Теоретически особую опасность представляет возможность использования спор сибирской язвы в качестве биологического оружия. Его достаточно легко приготовить, споры устойчивы к внешней среде, даже небольшого количества достаточно, чтобы вызвать тяжелую легочную форму. Мы помним террористические атаки начала 2000-х, когда в США была почтовая рассылка с сибирской язвой», — напомнил Крючков.

Тем не менее иммунолог подчеркнул: сегодня очевидно, что использование биологического оружия крайне неэффективно и опасно. Его распространение сложно купировать, потому в итоге страна, его применившая, сама оказывается под угрозой поражения.

Конечно, разработки существуют, и это известно. Но сказать, что это очень эффективное оружие направленного действия нельзя Николай Крючков иммунолог

Крючков объяснил, что разработки биологического оружия в мире, несомненно, ведутся, однако не с целью его применения, а для создания эффективных средств противодействия.

Он добавил, что разработки ведутся далеко не только в США, но и в большинстве стран мира. Пристальное внимание приковано именно к этой стране, поскольку она открыто говорит о наличии лабораторий двойного назначения и публикует ежегодные доклады, где говорится о случаях или рисках утечек. Большинство других государств такие доклады не публикует.

«Известно также, что США создают лаборатории за пределами своей страны. Но не для разработки биооружия: во-первых, это опасно, во-вторых, бессмысленно. Лаборатории действительно существуют, но занимаются сборами первичных материалов в разных регионах для того, чтобы знать конкретную ситуацию в мире», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее управление Роспотребнадзора Тувы сообщило о выявленном случае заболевания сибирской язвой у жителя республики. Специалисты начали эпидрасследование и провели комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.