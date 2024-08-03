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14:31, 3 августа 2024Мир

Израиль ликвидировал полевого командира «Хезболлы»

ЦАХАЛ: ВВС Израиля ликвидировали полевого командира «Хезболлы» на юге Ливана

Кадр: Telegram-канал Israel Defense Forces

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ликвидировали полевого командира шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Израильские ВВС ликвидировали террориста Али Назиха Абеда Али в районе Базурии на юге Ливана», — сообщили в израильской армии.

Отмечается, что он был вовлечен в террористическую деятельность Южного фронта движения, планировал и осуществлял различные террористические акты.

Ранее ВВС Израиля совершили три налета на базы шиитского движения «Хезболла» на территории Сирии. Израильские самолеты нанесли удары неподалеку от города Эль-Кусейр в западносирийской провинции Хомс. После ударов по наземным целям на их месте появились очаги возгорания.

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      Семен Александров
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