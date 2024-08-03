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00:22, 3 августа 2024Мир

Израиль атаковал базы «Хезболлы» в Сирии

Al Jazeera: ВВС Израиля атаковали базы «Хезболлы» на сирийско-ливанской границе

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля совершили три налета на базы шиитского движения «Хезболла» на территории Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Утверждается, что израильские самолеты нанесли удары неподалеку от города Эль-Кусейр в западносирийской провинции Хомс. После ударов по наземным целям на их месте появились очаги возгорания.

Также ВВС Израиля атаковали поселок Сейид-Али на границе Сирии и Ливана. Информация о пострадавших в результате атаки остается неизвестной.

Ранее «Хезболла» запустила несколько десятков ракет в сторону Израиля. Это стало ответом на удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по пригороду Бейрута, приведший к гибели одного из командиров «Хезболлы» Фуада Шукра.

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      Артём Верейкин
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