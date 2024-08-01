«Хезболла» выпустила ракеты по Израилю

«Хезболла» выпустила ракеты в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило десятки ракет в сторону Израиля, передает РИА Новости.

«Ливанское движение группировка "Хезболла" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана», — заявил источник агентства.

Ракетная атака стала ответом на удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по пригороду Бейрута с помощью беспилотника, целью которого являлась ликвидация командира «Хезболлы» Фуада Шукра, ответственного за уничтожение гражданских в Мадждал-Шамсе.

Позже движение сообщило, что Шукр действительно находился в здании, по которому был нанесен израильский удар, однако пока не известно, удалось ли ему выжить.