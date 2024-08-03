Легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что холдинг миллиардера Berkshire Hathaway потерял около 49 процентов акций. К настоящему моменту у Баффетта остается пакет в 84,2 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года Berkshire Hathaway снова сократила инвестиции в Apple. Согласно данным формы 10-Q, рыночная стоимость акций бигтеха в портфеле упала до 135,4 миллиарда долларов.
В июле стало известно, что корпорация Apple намерена запустить производство новых флагманских смартфонов за пределами Китая. В компании начнут производство iPhone 16 Pro и 16 Pro Max в Индии.