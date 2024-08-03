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23:35, 3 августа 2024Экономика

Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple

WSJ: американский инвестор Баффетт продал почти половину своих акций Apple
Уоррен Баффет

Уоррен Баффет. Фото: Scott Morgan / Reuters

Легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что холдинг миллиардера Berkshire Hathaway потерял около 49 процентов акций. К настоящему моменту у Баффетта остается пакет в 84,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года Berkshire Hathaway снова сократила инвестиции в Apple. Согласно данным формы 10-Q, рыночная стоимость акций бигтеха в портфеле упала до 135,4 миллиарда долларов.

В июле стало известно, что корпорация Apple намерена запустить производство новых флагманских смартфонов за пределами Китая. В компании начнут производство iPhone 16 Pro и 16 Pro Max в Индии.

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      Марина Совина
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